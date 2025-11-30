Viceministerio activa línea directa para denunciar actos de corrupción con sustancias controladas

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que este fin de semana se trabajó de manera continua desde su despacho para revisar los documentos administrativos pendientes, logrando concluir la emisión de las resoluciones de sustancias controladas correspondientes.

Justiniano explicó que estas resoluciones son fundamentales, ya que autorizan la fabricación, importación y transporte de sustancias controladas dentro del marco legal, garantizando el suministro para actividades industriales, médicas o científicas, y evitando al mismo tiempo su desvío hacia actividades ilícitas.

“Nuestro compromiso es claro: ninguna demora y ningún trámite atrasado, porque eso abre oportunidades para la corrupción”, afirmó el viceministro, subrayando que la gestión eficiente y transparente es una prioridad en su despacho.

Canal directo para denuncias ciudadanas

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y la participación ciudadana, el Viceministerio habilitó un WhatsApp de denuncias: 630-65218, disponible para reportar anomalías, irregularidades o posibles actos de corrupción vinculados a sustancias controladas.

Justiniano reiteró que la lucha contra el narcotráfico y contra cualquier intento de desviar sustancias fiscalizadas requiere una administración rigurosa y el apoyo de la población.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play