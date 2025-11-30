Camacho critica solicitud de Evo Morales: “¿Dónde se ha visto que el presidente visite a un delincuente?”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuestionó duramente la solicitud del expresidente Evo Morales de reunirse con el presidente Rodrigo Paz en el Chapare, afirmando en redes sociales que la petición es inusual y cuestionable.

“Evo Morales está fuera de sí, donde se ha visto que el primer mandatario de Bolivia tenga que visitar a un delincuente, solo porque este lo pide”, escribió Camacho a través de su cuenta oficial en Facebook.

La declaración del gobernador se suma a la serie de posturas generadas tras el anuncio de Morales, en un contexto de tensiones políticas entre diferentes sectores del país. Camacho enfatizó así su rechazo a la iniciativa del expresidente y cuestionó la legitimidad de la solicitud.

La semana pasada el presidente Rodrigo Paz invitó a Morales que venga a La Paz". Adelantó que "lo van a atender las instancias, él (Evo Morales) es un dirigente de las seis federaciones, muy bien como dirigente, se lo va a atender como muchos o como cualquier otro dirigente que venga a La Paz".

Hasta el momento, no se ha confirmado si el presidente Paz y Morales se reunirán, mientras distintos actores políticos y medios siguen atentos a la evolución del tema.

