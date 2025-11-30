Evo cuestiona participación de partidos en subnacionales sin el 3% requerido

En su programa dominical, el expresidente Evo Morales cuestionó el accionar de algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes acusó de interpretar de manera errónea las normas sobre la vigencia de siglas políticas tras los resultados electorales.

“Cómo se explicará el comportamiento de algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Estoy informándome que algunos que perdieron su sigla en estas elecciones nacionales, que no sacaron el 3%, están diciendo que han perdido solo para las nacionales y que para las subnacionales están habilitados. ¿Qué es eso? La ley es clarísima: no saca 3%, pierde la sigla”, afirmó Morales durante su intervención.

El exmandatario la considera una aplicación discrecional de la normativa electoral, recordando que la ley establece que las organizaciones políticas que no alcanzan el 3% de votación nacional pierden automáticamente su personería jurídica.

Respecto a su nueva agrupación política, Evo Pueblo, Morales indicó que el TSE aún no autorizó el registro de militantes, un paso necesario para consolidar oficialmente la organización.

“No nos da una resolución para levantar las firmas correspondientes, no importa”, señaló, aunque expresó que continuarán trabajando en la construcción del proyecto político.

