TEMAS DE HOY:
Abuso de menor. Feminicidio en La Paz accidente de tránsito

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Evo cuestiona participación de partidos en subnacionales sin el 3% requerido

El exmandatario criticó lo que considera una aplicación discrecional de la normativa electoral, recordando que la ley establece que las organizaciones políticas que no alcanzan el 3% de votación nacional pierden automáticamente su personería jurídica.

Hans Franco

30/11/2025 11:06

Foto: Evo cuestiona habilitación de partidos políticos que perdieron sigla
Cochabamba

Escuchar esta nota

En su programa dominical, el expresidente Evo Morales cuestionó el accionar de algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes acusó de interpretar de manera errónea las normas sobre la vigencia de siglas políticas tras los resultados electorales.

“Cómo se explicará el comportamiento de algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Estoy informándome que algunos que perdieron su sigla en estas elecciones nacionales, que no sacaron el 3%, están diciendo que han perdido solo para las nacionales y que para las subnacionales están habilitados. ¿Qué es eso? La ley es clarísima: no saca 3%, pierde la sigla”, afirmó Morales durante su intervención.

El exmandatario la considera una aplicación discrecional de la normativa electoral, recordando que la ley establece que las organizaciones políticas que no alcanzan el 3% de votación nacional pierden automáticamente su personería jurídica.

Respecto a su nueva agrupación política, Evo Pueblo, Morales indicó que el TSE aún no autorizó el registro de militantes, un paso necesario para consolidar oficialmente la organización.

“No nos da una resolución para levantar las firmas correspondientes, no importa”, señaló, aunque expresó que continuarán trabajando en la construcción del proyecto político.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD