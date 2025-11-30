Una avispa entró al auto y el conductor perdió el control: así fue el insólito vuelco

El siniestro se registró pasadas las 6, en la intersección de Esquiú y General Paz. Según relató el automovilista del Fiat Palio, todo comenzó cuando la avispa se posó en el parabrisas interno. En su intento por espantarla, desvió la mirada de la calle y terminó chocando contra un Peugeot 208 que estaba estacionado.

Producto del impacto, el Palio volcó y quedó recostado sobre la calzada. “Tenía una avispa en el parabrisas que quise sacar, me distraje y cuando vi tenía el auto adelante. Venía con cinturón, por eso estoy sin lastimaduras”, contó el hombre en diálogo con radio Mitre.

A pesar de lo impactante de la escena, el conductor no sufrió heridas de consideración y fue atendido en el lugar por personal de emergencias. El Peugeot afectado solo presentó daños menores, mientras que el Fiat Palio registró roturas importantes por el choque y el vuelco.

“Le pegué de ángulo; iba despacio, el daño del auto estacionado es poquito”, agregó el automovilista, aún sorprendido por lo que un pequeño insecto terminó desencadenando.

Mira la programación en Red Uno Play