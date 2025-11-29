Suceso extraño: Joven desapareció y a los pocos días fue encontrada sin vida debajo de su cama

La comunidad de Cajeme, en Sonora, México, se encuentra conmocionada e indignada tras confirmarse el hallazgo sin vida de Lourdes Angélica Vázquez, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado. Su cuerpo fue localizado en circunstancias atroces dentro de la vivienda que compartía en el fraccionamiento Las Haciendas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tomó el caso e investiga oficialmente la muerte como feminicidio, dadas las evidencias de extrema violencia que presentaba el cuerpo, informa el portal Milenio.

Hallazgo violento y búsqueda del sospechoso

El lamentable hallazgo se produjo en el domicilio de la víctima, ubicado sobre la calle Guerrero. Según los reportes de las autoridades, el cuerpo de Lourdes Angélica fue encontrado oculto debajo de una cama en la misma casa donde se le vio por última vez. Las primeras indagatorias de la FGJES se centraron rápidamente en la pareja sentimental de la joven, un hombre de 37 años con quien fue vista por última vez.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, lamentó públicamente el suceso y señaló directamente al compañero de la víctima como el presunto responsable.

"Da mucho coraje que no entendamos los hombres que tenemos que respetar y no usar la violencia en las relaciones, y mucho menos para dañar a una mujer", declaró el alcalde Lamarque Cano.

Al momento de la localización del cuerpo, el sospechoso no se encontraba en el domicilio. Inmediatamente, se activó un operativo de búsqueda y localización para dar con su paradero, considerado como el principal sospechoso del crimen que ha enlutado a la región. La familia de Lourdes Angélica hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la difusión de información que ayude a la captura del presunto feminicida y evitar que evada la justicia. La Fiscalía de Sonora ha asegurado que están integrando todos los datos de prueba necesarios para llevar al responsable ante la justicia.

