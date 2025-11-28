Un video que se hizo viral en las últimas horas, muestra el momento en que dos estudiantes de la Escuela Altos de San Francisco, ubicada en el corregimiento de Guadalupe, en el distrito de La Chorrera, Panamá, agredieron físicamente a su profesora de inglés dentro de la unidad educativa.

El incidente se habría desatado después de que la docente llamara la atención a las alumnas por su comportamiento en clase. De acuerdo con la información, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física brutal, según informa TV Azteca.

En la grabación, se observa el momento en que las dos alumnas atacan a la profesora con golpes, patadas y tirones de cabello. La docente quedó acorralada en una esquina y se defendía, mientras varios compañeros gritaban desde las gradas sin intervenir. La violenta escena solo terminó gracias a la intervención tardía de otros maestros que lograron separar a las agresoras.

El Ministerio de Educación panameño condenó el ataque y ha informado que ya se abrió una investigación interna y un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los estudiantes involucrados. Además de las medidas disciplinarias, las autoridades aseguraron que se brindará acompañamiento psicológico tanto a la docente afectada como a la comunidad educativa del plantel.

