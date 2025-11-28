“La Esquina del Diablo” vuelve a cobrar víctimas, un camión pierde el control y causa estragos (VIDEO)

A unos pasos de la estación del Cablebús Vasco de Quiroga, en la alcaldía Álvaro Obregón, la calle Paso Florentino (México) se transforma en una trampa mortal. Los primeros metros apenas elevan el terreno, pero la inclinación crece hasta alcanzar entre 40 y 55 grados, un tramo que los vecinos bautizaron como “la esquina del diablo” debido a la frecuencia de accidentes registrados durante años.

El más reciente ocurrió la noche del miércoles, cuando un camión repartidor de refrescos Jarritos perdió el control al descender. El vehículo impactó la casa número 69 y, con la fuerza del choque, reventó el muro de otra vivienda ubicada más abajo.

“El impacto de ver la casa abierta fue muy fuerte”, relató Rodrigo Ramos Rivas, familiar de los adultos mayores que habitan la vivienda afectada. Mientras espera a la aseguradora, ha cubierto el agujero con una lona negra para proteger a la familia.

Al día siguiente, aproximadamente treinta personas —trabajadores municipales, personal de servicios y vecinos— se congregaron en la zona. Entre ellos estaba la familia de Josefina Santana Rodríguez, de más de 90 años, quien vive en la curva más peligrosa, en la casa número 65.

El origen del problema divide opiniones entre los vecinos, algunos aseguran que comenzó hace 15 años, otros mencionan 10 u 8. Todos coinciden en un punto: el pavimento nuevo volvió la pendiente incontrolable, haciendo que los vehículos derrapen, especialmente en lluvia.

Mientras los vehículos siguen circulando, la pendiente permanece igual de peligrosa. Y “la esquina del diablo” sigue cobrando daños… y poniendo vidas en riesgo.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play