El escalofriante relato de Cristian Méndez tras ser agredido en la Copa Bolivia

Méndez rompió el silencio luego de haber sido víctima de una brutal agresión al finalizar la semifinal de la Copa Bolivia, un episodio que dejó al club celeste indignado por la violencia desatada en el estadio Jesús Bermúdez.

El delegado explicó que el equipo celebraba la clasificación cuando vio que parte del cuerpo técnico de Real Oruro atacaba al utilero y al kinesiólogo de Blooming, situación que intentaron calmar antes de ser sorprendidos por golpes por la espalda.

“Nosotros estábamos con la alegría de haber pasado a la semifinal, y bueno en el momento cuando agreden al kinesiólogo como a nuestro utilero, todo el cuerpo técnico del equipo local de Real Oruro, lo único que hacemos es separarlo y por atrás siendo el cobarde ataque de un jugador lo único que siento es que me patea primero el chico, el jugador y luego me patea el profe Robledo, ahí pierdo la conciencia y despierto porque me echan gas y todavía a mí que era el agredido la policía me echa el gas en la cara con eso un poco despierto.”

Afirmó que jamás imaginó que un miembro del cuerpo técnico rival participaría en la agresión y que, una vez en el suelo, solo pudo intentar protegerse de las patadas propinadas por varios agresores.

“Lastimosamente toda acción debe tener su consecuencia y lo que él hizo me parece que es de cobarde, yo nunca me imaginé que era el profe Robledo pero en el momento que yo le digo que no genere violencia es donde de atrás me agarran y entre tres personas me tiran al suelo y lo que hago solamente es protegerme y recibo las patadas.”

Méndez sostuvo que ya formalizó la denuncia correspondiente y pidió que la justicia actúe para evitar que hechos de esta naturaleza continúen manchando al fútbol boliviano.

“Esperar que la justicia haga su trabajo y sentamos la denuncia y bueno que esto no se vuelva a repetir, esto es fútbol no merecemos este trato ni ellos ni nosotros.”

