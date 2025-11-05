"El delincuente es reincidente": Piden patrullaje tras ataque a guardia en la Mutualista

Un guardia de seguridad resultó herido la tarde del martes tras ser apuñalado mientras intentaba impedir un asalto a una familia en las inmediaciones del mercado Mutualista, en Santa Cruz.

El hecho ha generado alarma entre los comerciantes, quienes denuncian el incremento de la delincuencia en la zona y exigen más patrullajes policiales.

“El guardia estaba auxiliando a una familia que estaba siendo víctima de robo, cuando fue atacado por el delincuente. Gracias a Dios está recuperándose, pero todos estamos con miedo por la inseguridad que se vive”, declaró Nery Chuquimia, presidente de la Asociación 27 de Septiembre.

Según Chuquimia, el agresor sería un reincidente, ya que anteriormente habría sido detenido por el mismo guardia tras asaltar a un joven en un micro. “La policía vino y se lo llevó, pero no sabemos por qué está libre”, lamentó el dirigente.

Los comerciantes aseguran que los guardias de seguridad del mercado no cuentan con armas, por lo que se ven limitados para responder ante situaciones violentas. “Tratamos de que los guardias reduzcan al delincuente sin poner en riesgo su vida, pero es difícil cuando los agresores actúan con cuchillos o armas blancas”, explicó Chuquimia.

Ante el incremento de los robos y ataques, los vendedores piden a la Policía Boliviana reforzar los patrullajes en los horarios de mayor afluencia, especialmente entre las 5 y 7 de la tarde, cuando se concentra la mayor cantidad de compradores.

“Queremos más presencia policial en los alrededores del mercado y la rotonda, porque los malvivientes se esconden en el canal de drenaje y atacan a la gente que pasa por ahí”, concluyó el dirigente.

Mira la programación en Red Uno Play