“El cuchillo era carnicero”: guardia relata ataque en el mercado Mutualista

Un guardia de seguridad fue apuñalado este martes mientras intentaba impedir un asalto a una familia en pleno mercado Mutualista, en Santa Cruz, en un nuevo episodio de violencia que ha encendido las alarmas entre comerciantes y compradores.

La víctima relató cómo sucedieron los hechos:

“Me dicen, guardia, guardia, yo agarro y le digo, váyanse nomás que hacen, porque ellos salieron más entonados, más bravos. No sé en qué momento me apuñaló hacia un costado y cuando me di cuenta ya estaba chorreando sangre. Me trasladaron al hospital inmediatamente”, señaló.

Según el guardia, los agresores no son desconocidos en la zona. “Ellos siempre paran por ahí, ya anteriormente habían apuñalado a una o dos personas. El cuchillo era de carnicero, grande. Siempre hay grupos peligrosos rondando; la gente ya tiene miedo”, añadió.

El agresor fue capturado por otros guardias y transeúntes y posteriormente entregado a la Policía mientras intentaba escapar junto a sus cómplices.

