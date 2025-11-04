TEMAS DE HOY:
Feminicidio Abuso a menor robo de cartera

Policial

“El cuchillo era carnicero”: guardia relata ataque en el mercado Mutualista

El autor fue capturado cuando intentaba escapar junto a sus cómplices, mientras que la víctima fue ingresada a una clínica, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Charles M. Flores

04/11/2025 17:19

Guardia relata ataque en la Mutualista: “El cuchillo era carnicero”. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un guardia de seguridad fue apuñalado este martes mientras intentaba impedir un asalto a una familia en pleno mercado Mutualista, en Santa Cruz, en un nuevo episodio de violencia que ha encendido las alarmas entre comerciantes y compradores.

La víctima relató cómo sucedieron los hechos:

“Me dicen, guardia, guardia, yo agarro y le digo, váyanse nomás que hacen, porque ellos salieron más entonados, más bravos. No sé en qué momento me apuñaló hacia un costado y cuando me di cuenta ya estaba chorreando sangre. Me trasladaron al hospital inmediatamente”, señaló.

Según el guardia, los agresores no son desconocidos en la zona. “Ellos siempre paran por ahí, ya anteriormente habían apuñalado a una o dos personas. El cuchillo era de carnicero, grande. Siempre hay grupos peligrosos rondando; la gente ya tiene miedo”, añadió.

El agresor fue capturado por otros guardias y transeúntes y posteriormente entregado a la Policía mientras intentaba escapar junto a sus cómplices.

 

 

