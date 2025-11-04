“El cuchillo era carnicero”: guardia relata ataque en el mercado Mutualista

El autor fue capturado cuando intentaba escapar junto a sus cómplices, mientras que la víctima fue ingresada a una clínica, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.
04/11/2025 17:19
Un guardia de seguridad fue apuñalado este martes mientras intentaba impedir un asalto a una familia en pleno mercado Mutualista, en Santa Cruz, en un nuevo episodio de violencia que ha encendido las alarmas entre comerciantes y compradores.
La víctima relató cómo sucedieron los hechos:
Según el guardia, los agresores no son desconocidos en la zona. “Ellos siempre paran por ahí, ya anteriormente habían apuñalado a una o dos personas. El cuchillo era de carnicero, grande. Siempre hay grupos peligrosos rondando; la gente ya tiene miedo”, añadió.
El agresor fue capturado por otros guardias y transeúntes y posteriormente entregado a la Policía mientras intentaba escapar junto a sus cómplices.
