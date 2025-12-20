Acuerdo en Santa Cruz: Gobierno y transporte pesado frenan bloqueos y activan mesas técnicas

El Gobierno nacional y la dirigencia del transporte pesado de Santa Cruz sellaron hoy un acuerdo estratégico en las instalaciones de YPFB. El Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que el consenso busca garantizar el abastecimiento de combustible y la estabilidad económica del país.

Para garantizar la correcta implementación de las medidas establecidas en el Decreto Supremo N° 5503, las partes acordaron la conformación inmediata de comisiones de trabajo técnico-operativas. Estas mesas abordarán temas críticos como el diferimiento de créditos, el saneamiento tributario y la logística aduanera para el sector.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, afirmó que es momento de "ponerle el hombro al país" y revisar los compromisos en materia de carreteras e impuestos. Por su parte, Luis Añez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, señaló que el sinceramiento de precios era necesario.

El acuerdo establece la conformación inmediata de comisiones técnicas de trabajo que permitirán:

• La aplicación del diferimiento de créditos y el saneamiento tributario para el sector transporte.

• La reducción a 0% del gravamen arancelario para la importación de llantas, repuestos e insumos.

• La coordinación para asegurar el abastecimiento de diésel y mejorar los mecanismos de control y operatividad.

Las comisiones deberán instalarse en un plazo máximo de 48 horas y presentar resultados concretos en los próximos días, asegurando que los beneficios lleguen de manera rápida, efectiva y transparente a los transportistas.

Finalmente, Ernesto Justiniano, Viceministro de Defensa Social informó sobre la disponibilidad de 20 millones de dólares para financiar la conversión de diésel a gas. El Ejecutivo instó a los sectores que mantienen medidas de presión a sumarse a estas mesas de diálogo para que con el trabajo coordinado se logre dar estabilidad económica, fortalecer la cadena productiva y cuidar el bolsillo de la población.

