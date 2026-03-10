TEMAS DE HOY:
Deportes

Leonardo Eguez es presentado como nuevo director técnico de Guabirá

Tras la salida de Joaquín Monasterio, el elenco azucarero concretó la llegada del extécnico de Nacional Potosí para asumir el mando del primer plantel.

Martin Suarez Vargas

10/03/2026 15:29

Leonardo Eguez, nuevo DT de Guabirá. Foto: Club Deportivo Guabirá.
Montero, Bolivia.

Escuchar esta nota

El Club Deportivo Guabirá de Montero oficializó al estratega cruceño Leonardo Eguez en reemplazo de Joaquín Monasterio, quien dejó el cargo tras los resultados negativos en el Torneo de Verano, el repechaje y la eliminación de la Copa Sudamericana. Eguez llega con el objetivo de encaminar al equipo hacia la clasificación a un torneo internacional en la presente temporada.

"¡Bienvenido al Rojo, Profe! El Club Deportivo Guabirá le da la bienvenida a Leonardo Eguez, quien asume el desafío de dirigir a nuestra institución en esta nueva etapa. Con compromiso, carácter y pasión, inicia un nuevo capítulo con la mirada puesta en grandes objetivos", expresó la institución montereña a través de sus redes sociales.

Tras quedar fuera de las competiciones de inicio de año, Guabirá se enfocará exclusivamente en la preparación para el torneo principal del fútbol boliviano, cuyo inicio está programado para el mes de abril.

