Finesse y Guabirá renuevan compromiso de auspicio para la temporada 2026

Una importante noticia para el deporte montereño: la marca Finesse y el Club Deportivo Guabirá ratificaron su compromiso de patrocinio, garantizando la continuidad de la alianza comercial para la temporada 2026.

La renovación del auspicio representa un pilar económico clave para el club “Azucarero”, permitiéndole encarar sus desafíos deportivos tanto en la liga local como en eventuales competencias internacionales.

Rafael Paz, presidente del club, expresó su satisfacción por el apoyo en un momento complejo para la institución. Señaló que este respaldo también beneficiará a la niñez y juventud del norte cruceño.

“Este es el segundo año, ojalá que sean muchos más. Nosotros, como Guabirá, vamos a llevar en grande su nombre, hacer lo que ellos hacen: ser líderes. Esperamos ganar el domingo para clasificar a una copa internacional y representar a Bolivia y a Finesse”, afirmó Paz.

Este acuerdo reafirma la confianza de Finesse en el proyecto institucional de Guabirá y destaca la importancia de la vinculación entre el sector empresarial y el deporte profesional en Santa Cruz.

