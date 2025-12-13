Camacho sobre detención de Arce: “Señal de que se termina la impunidad y se recupera la justicia”

La decisión judicial que determinó la detención preventiva por cinco meses del expresidente Luis Arce generó reacciones inmediatas en el escenario político. Una de las primeras fue la del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se pronunció a través de sus redes sociales.

El juez Elmer Laura dictó el encarcelamiento preventivo de Arce en el penal de San Pedro, en el marco del proceso por presunto desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), cuando el exmandatario ejercía como ministro de Economía entre 2006 y 2019.

Camacho: “La justicia empieza a recuperar su independencia”

Luis Fernando Camacho sostuvo que esta resolución es una señal de cambio en la justicia boliviana, que, a su criterio, estuvo sometida políticamente durante años.

“Después de dos décadas de sometimiento político, la justicia boliviana ha empezado a recuperar su independencia y está dando señales claras de que se termina la impunidad”, escribió.

El Gobernador cruceño también hizo énfasis en la magnitud del caso Fondioc y la necesidad de que el proceso avance sin privilegios.

“El desfalco de cientos de millones de bolivianos en el Fondo Indígena estaba quedando en el olvido, pero el Ministerio Público retomó el proceso y hoy el juez Elmer Laura dio señales de que la monumental corrupción que encabezó Luis Arce no puede quedar en la impunidad”, sostuvo.

Camacho finalizó su mensaje convocando a la ciudadanía a respaldar lo que considera una restitución del rol institucional del sistema judicial.

“Los ciudadanos debemos respaldar este proceso de restitución de la independencia y la institucionalidad de la justicia. De paso hay que recordar que la democracia siempre vence a la impunidad y al autoritarismo”.

Publicación de Camacho.

