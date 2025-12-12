TEMAS DE HOY:
Empadronamiento para las subnacionales: el 16 de diciembre vence el plazo

El empadronamiento para quienes cumplirán 18 años hasta el 22 de marzo de 2026 o cambiaron de domicilio concluye este martes. Serecí pide a la población asistir, pese a la baja afluencia en algunos megacentros.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

12/12/2025 15:17

Elecciones subnacionales: El 16 de diciembre vence el plazo para el empadronamiento. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

El martes 16 de diciembre vence el plazo de empadronamiento para las elecciones subnacionales, dirigido a las personas que cumplirán 18 años hasta el 22 de marzo de 2026 o que hayan realizado un cambio de domicilio.

El domingo 22 de marzo de 2026 se llevarán a cabo los comicios en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales en todo el país. Por ello, quienes aún no estén registrados deben acudir a los megacentros habilitados para completar el trámite.

La campaña de empadronamiento se desarrolla durante 13 días calendario, incluidos sábados y domingos. El registro comenzó el jueves 4 de diciembre y finalizará este martes 16.

En el megacentro de la Villa Primero de Mayo se evidenció una baja afluencia de ciudadanos, pese a que solo faltan cuatro días para el cierre del proceso.

Desde el Servicio de Registro Cívico (Serecí) reiteraron el llamado a la población para que acuda a empadronarse y recordaron que el único requisito para completar el trámite es presentar la cédula de identidad vigente.

