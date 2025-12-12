De Argentina a Bolivia: L-Gante está en Santa Cruz y anuncia nuevos proyectos musicales

El fenómeno de la cumbia 420 llegó al país. El reconocido cantante y compositor argentino Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, visitó la ciudad de Santa Cruz y, en una entrevista exclusiva con la Red Uno de Bolivia, agradeció el cariño de los cruceños y dejó ver que se vienen grandes proyectos.

Con éxitos como “Perrito Malvado” y “Barrio Fino”, el artista sigue marcando tendencia, pero esta vez sorprendió al revelar que se reunió con el cantante boliviano Corona. De ese encuentro, adelantó, nacerá una nueva canción que promete sonar fuerte en toda la región y unir el talento de Argentina y Bolivia.

La música no fue lo único que conquistó al artista. L-Gante también contó que quedó encantado con la gastronomía cruceña y confesó que su plato favorito fue el tradicional Majadito.

“Ese mezcladito de arroz condimentado con pollo es mi favorito”, dijo con una sonrisa.

