La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó un insólito incidente al abandonar una entrevista en un programa de televisión en Miami, tras molestarse visiblemente por los cuestionamientos sobre las controversias que envuelven a la organización del certamen.

La reina de belleza, de 26 años, se encontraba en una gira de medios en Estados Unidos, pero la conversación se tornó tensa cuando los entrevistadores enfocaron las preguntas en temas sensibles relacionados con el concurso, publican medios como Infobae y El Universal.

La molestia de la Reina

Fátima Bosch se incomodó con las preguntas que abordaban las polémicas que han surgido tras su coronación:

Investigación al copropietario: Fue consultada sobre las investigaciones que pesan sobre Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con actividades delictivas (tráfico de drogas, armas y combustible). Denuncia de difamación: Se le preguntó sobre la supuesta demanda en su contra interpuesta por Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia. Controversia de visados: También fue cuestionada sobre si el problema de visado en algunas concursantes afectaba la igualdad de oportunidades para ganar la corona.

Ante estos temas, la Miss Universo buscó desligarse de las controversias, afirmando:

“Yo no tengo nada que ver con esas cosas, mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo, yo no creo que se debe de relacionar mi participación con los temas que puedan estar externos a mí".

El momento de máxima tensión llegó cuando la reina de belleza criticó directamente el enfoque de la entrevista:

“A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas".

El retiro y la cancelación de agenda

Tras esta declaración, y durante un corte comercial, Fátima Bosch decidió retirarse del set y canceló el resto de su agenda con la cadena de televisión.

La producción del programa reveló que la Miss Universo entregó su vestuario y, molesta, se fue del lugar en un taxi de aplicación, rechazando el transporte que la televisora le había asignado.

Respecto a las acusaciones en su contra, Bosch negó tener conocimiento de cualquier demanda, aunque reconoció que el tema es motivo de conversación:

“Yo la verdad que no tengo ninguna demanda, de ese tema —la verdad— no quisiera hablar, yo no he difamado a nadie, no he dicho nada que no sea verdad”.

El incidente ha generado un debate sobre la responsabilidad de la reina de belleza de abordar públicamente las controversias que rodean a la organización que representa.

