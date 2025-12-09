TEMAS DE HOY:
Política

Vicepresidente y jefes de bancada se reúnen para definir elecciones judiciales

Entre los puntos centrales del encuentro se encuentra la búsqueda de una salida jurídica a las acefalías existentes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Hans Franco

09/12/2025 9:52

Foto: Lara y jefes de bancada se reúnen para coordinar elecciones judiciales
La Paz

En ambientes de la Vicepresidencia del Estado se instaló la reunión convocada por el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, con el propósito de analizar diversos temas de la agenda legislativa pendiente.

Entre los puntos centrales del encuentro se encuentra la búsqueda de una salida jurídica a las acefalías existentes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La reunión cuenta con la presencia de los jefes de bancada de las distintas organizaciones políticas, así como del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

Las autoridades participantes esperan avanzar en acuerdos que permitan encaminar soluciones institucionales y dar continuidad al trabajo legislativo del país.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

