Ministro de Hidrocarburos no asistirá a la interpelación de la ALP

La vicepresidencia del Estado convocó a todos los senadores y diputados para llevar adelante la sexta sesión ordinaria donde en el orden del día se tiene prevista la interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, sobre la adquisición de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El viceministro de Coordinación Legislativa Wilson Santamaría informó que, por respeto al reglamento y la norma, el ministro Medinaceli no asistirá a dicha convocatoria.

Los argumentos del viceministro Santamaría son porque el vicepresidente Edmand Lara no puede interpelar a una autoridad dos veces por el mismo tema. Y por ello se devolvió la documentación a la vicepresidencia.

“La norma establece que no se puede interpelar dos veces a la misma autoridad por el mismo tema en la misma legislatura y el señor Lara ha señalado dos interpelaciones sobre el mismo asunto este viernes y otra la siguiente semana. En ese sentido se le ha devuelto la documentación como corresponde y el ministro de Hidrocarburos no asistirá a la Asamblea Legislativa”, declaró el viceministro.

Santamaría, de la misma forma, exhortó que, antes de emitir las convocatorias, se debe respetar la norma y el reglamento en estos casos de interpelación a autoridades del poder Ejecutivo.

