Bono PEPE: ¿Qué pasa con los pagos de febrero si naciste el 29, 30 o 31?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha logrado una cobertura de 457.000 familias bolivianas en su primer mes de implementación. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destacó que este apoyo económico es una realidad que fortalece la economía de los hogares más vulnerables.

“Aumentamos la Renta Dignidad a 500 bolivianos y el programa PEPE ya beneficia a más de 457 mil familias”, informó la cartera de Estado a través de sus canales oficiales. Este beneficio consiste en un pago total de Bs 450, distribuido en tres cuotas mensuales de Bs 150 durante el primer trimestre de 2026.

Beneficiarios y plazos

El bono está diseñado específicamente para quienes ya perciben transferencias estatales como el Bono Juana Azurduy, Juancito Pinto y la Renta Dignidad para no rentistas. También incluye a los beneficiarios de los bonos por Discapacidad y de Indigencia o Ceguera, sin afectar sus pagos habituales.

Monto mensual: Bs. 150 (enero, febrero y marzo).

Bs. 150 (enero, febrero y marzo). Fecha límite de cobro: 30 de abril de 2026.

Ajustes por el calendario de febrero

Debido a que el mes de febrero cuenta con menos días que el resto, surgió incertidumbre entre quienes nacieron los días 29, 30 o 31. Para solucionar esto, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha diseñado un protocolo excepcional de pago.

Las personas cuya fecha de nacimiento no figure en el calendario de este mes deberán acudir a cobrar su cuota de febrero durante las fechas asignadas en marzo. Esta medida busca preservar el orden del cronograma y asegurar que ningún beneficiario pierda su derecho al cobro por motivos de calendario.

¿Qué sucede con los feriados y fines de semana?

En caso de que su fecha de cobro coincida con el feriado de Carnaval o un fin de semana, el sistema contempla una solución simplificada. El pago no se pierde, sino que se habilita de forma automática para la siguiente jornada laboral disponible.

No es necesario que los ciudadanos realicen trámites adicionales o reclamos ante las entidades bancarias. “El sistema habilita el pago de forma inmediata en la siguiente jornada laboral”, aclaró la Gestora para tranquilidad de la población.

Este apoyo temporal se suma a los esfuerzos por garantizar la equidad social en el país durante el inicio del año. Las autoridades instan a los beneficiarios a portar su documentación vigente y acudir a los puntos de pago autorizados antes del vencimiento en abril.

