Conozca cómo estará el clima este jueves en las distintas regiones de Bolivia

El reporte incluye variaciones de temperatura y condiciones diferenciadas en occidente, valles y oriente, con mayor inestabilidad en algunas capitales.
26/02/2026 7:25
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 26 de febrero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del todo el país.
Occidente
En el occidente del país, se esperan cielos nubosos y tormentas eléctricas, sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 8°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 18°C.
Oruro tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 4°C y 20°C.
Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C con probabilidad de precipitaciones.
Valles
La región de los Valles presentará cielos nubosos y baja probabilidad de lluvias durante la jornada.
Cochabamba presentará cielo nuboso y temperaturas entre 13°C y 27°C sin probabilidad de lluvias.
Sucre tendrá cielo nuboso durante el día, con valores entre 10°C y 23°C.
Tarija tendrá chubascos aislados, con temperaturas que irán de 12°C a 26°C, con baja probabilidad de lluvias.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias.
Santa Cruz presentará cielo poco nuboso, con temperaturas entre 22°C y 31°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.
Trinidad prevé una jornada con cielo nuboso sin probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C.
Cobija tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 22°C y 33°C sin probabilidad de lluvias.
