Conozca cómo estará el clima este jueves en las distintas regiones de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 26 de febrero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del todo el país.

Occidente

En el occidente del país, se esperan cielos nubosos y tormentas eléctricas, sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 8°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 18°C.

Oruro tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 4°C y 20°C.

Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C con probabilidad de precipitaciones.

Valles

La región de los Valles presentará cielos nubosos y baja probabilidad de lluvias durante la jornada.

Cochabamba presentará cielo nuboso y temperaturas entre 13°C y 27°C sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá cielo nuboso durante el día, con valores entre 10°C y 23°C.

Tarija tendrá chubascos aislados, con temperaturas que irán de 12°C a 26°C, con baja probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevén cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias.

Santa Cruz presentará cielo poco nuboso, con temperaturas entre 22°C y 31°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

Trinidad prevé una jornada con cielo nuboso sin probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C.

Cobija tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 22°C y 33°C sin probabilidad de lluvias.

