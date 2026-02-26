TEMAS DE HOY:
Noticias

Conozca cómo estará el clima este jueves en las distintas regiones de Bolivia

El reporte incluye variaciones de temperatura y condiciones diferenciadas en occidente, valles y oriente, con mayor inestabilidad en algunas capitales.

Red Uno de Bolivia

26/02/2026 7:25

Foto: En Santa Cruz se prevé cielo poco nuboso este jueves.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 26 de febrero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del todo el país.

Occidente
En el occidente del país, se esperan cielos nubosos y tormentas eléctricas, sin probabilidad de lluvias.

  •     La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 8°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 18°C.

  •     Oruro tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 4°C y 20°C.

  •     Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C con probabilidad de precipitaciones.

Valles
La región de los Valles presentará cielos nubosos y baja probabilidad de lluvias durante la jornada.

  •     Cochabamba presentará cielo nuboso y temperaturas entre 13°C y 27°C sin probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá cielo nuboso durante el día, con valores entre 10°C y 23°C.

  •     Tarija tendrá chubascos aislados, con temperaturas que irán de 12°C a 26°C, con baja probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias.

  •     Santa Cruz presentará cielo poco nuboso, con temperaturas entre 22°C y 31°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad prevé una jornada con cielo nuboso sin probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C.

  •     Cobija tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 22°C y 33°C sin probabilidad de lluvias.

