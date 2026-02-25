“¿Ya consiguieron la plata?": Estos son los audios que delataron a los secuestradores del menor de 14 años

Un operativo de alta precisión liderado por el grupo DACI y la Felcc logró rescatar a un menor de 14 años en Cuatro Cañadas. La policía capturó a seis personas implicadas tras una investigación que rastreó amenazas directas enviadas a la familia.

Los secuestradores exigían un rescate de 300 mil bolivianos mediante mensajes de presión constante.

"¿Ya consiguieron la plata o nada?", cuestionaba uno de los captores en los audios obtenidos en exclusiva por el equipo de Red Uno de Bolivia.

Ante la incertidumbre, la tía de la víctima intentaba ganar tiempo mientras el grupo especializado preparaba la intervención. "Estamos en eso, mi cuñado se fue a buscar", respondía la mujer en un intento por mantener la negociación viva.

La crueldad de la banda quedó registrada en videos donde se observaba al menor con el rostro vendado para infundir temor.

"Necesito que usted me envíe una imagen, necesito hablar con él", suplicaba la tía para confirmar el estado de su sobrino.

La respuesta de los captores fue tajante al asegurar que "en unos minutos le paso" la prueba, mientras el menor permanecía a 40 kilómetros de distancia. Esta evidencia digital permitió a la Fiscalía iniciar el proceso por secuestro y organización criminal.

Los seis involucrados fueron aprehendidos en una comunidad rural donde mantenían a la víctima en condiciones de cautiverio. Los mensajes y audios analizados por los peritos serán presentados como prueba principal en la audiencia de medidas cautelares.

