Pelea entre hermanos termina en baño de sangre en Llallagua

Una violenta pelea entre hermanos terminó en un baño de sangre en el municipio de Llallagua, en el norte del departamento de Potosí, luego de que ambos se atacaran con armas blancas en medio de una discusión familiar marcada por el consumo excesivo de alcohol.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Henry Torrico, confirmó al diario El Potosí que los involucrados, de 33 y 15 años de edad, fueron trasladados al hospital Madre Obrera de Llallagua, donde reciben atención médica especializada por las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

Alcohol y discusión familiar

De acuerdo con el informe policial, la ingesta de bebidas alcohólicas entre el padre y el hijo mayor derivó en un altercado verbal que estuvo a punto de convertirse en una agresión física contra el progenitor.

En ese momento, el hermano menor intervino para defender a su padre y evitar que la situación escalara. Sin embargo, la discusión se tornó violenta y ambos hermanos terminaron atacándose con armas blancas.

El caso se encuentra en investigación mientras las autoridades aguardan la evolución médica de los heridos para determinar responsabilidades y las acciones legales correspondientes.

