Granizadas afectan 150 hectáreas de cultivos de trigo, papa y maíz en Cochabamba

Las recientes granizadas en los municipios de Tarata, Mizque y Anzaldo dañaron cultivos de papa, maíz y trigo, afectando un total de 150 hectáreas, según el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, Ramiro López.

Detalló que el evento adverso se registró el pasado fin de semana y afectó a tres comunidades, cerca de 60 familias y a 40 hectáreas de cultivos en Tarata.

Comentó que también se reportó granizadas en Mizque y Anzaldo.

“Estos eventos son puntuales, pero el impacto es considerable para las familias que dependen de la agricultura”, explicó López.

Actualmente, se realiza un relevamiento de daños en coordinación con las autoridades municipales para gestionar apoyo en próximos días.

Entre tanto, el Senamhi mantiene una alerta naranja meteorológica e hidrológica por posibles crecidas de ríos. La Gobernación de Cochabamba continúa coordinando acciones con los municipios para proteger a las familias afectadas y mitigar los daños en la agricultura.

