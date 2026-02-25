TEMAS DE HOY:
estudiante atropellada Jhonny Fernández Accidente La Asunta

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Granizadas afectan 150 hectáreas de cultivos de trigo, papa y maíz en Cochabamba

El fenómeno fue puntual pero intenso y se realiza el relevamiento de daños por parte de la Gobernación en coordinación con las autoridades municipales para gestionar apoyo en próximas semanas.

Cristina Cotari

25/02/2026 14:33

La granizada en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Las recientes granizadas en los municipios de Tarata, Mizque y Anzaldo dañaron cultivos de papa, maíz y trigo, afectando un total de 150 hectáreas, según el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, Ramiro López.

Detalló que el evento adverso se registró el pasado fin de semana y afectó a tres comunidades, cerca de 60 familias y a 40 hectáreas de cultivos en Tarata.

Comentó que también se reportó  granizadas en Mizque y Anzaldo.

“Estos eventos son puntuales, pero el impacto es considerable para las familias que dependen de la agricultura”, explicó López.

Actualmente, se realiza un relevamiento de daños en coordinación con las autoridades municipales para gestionar apoyo en próximos días.

Entre tanto,  el Senamhi mantiene una alerta naranja meteorológica e hidrológica por posibles crecidas de ríos. La Gobernación de Cochabamba continúa coordinando acciones con los municipios para proteger a las familias afectadas y mitigar los daños en la agricultura.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD