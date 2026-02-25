¿Qué es la usucapión y cómo funciona en Bolivia? Abogada detalla requisitos y plazos

La usucapión permite adquirir un inmueble por el paso del tiempo si la posesión es continua, pública y pacífica, según una abogada experta en el área.
25/02/2026 12:28
La abogada Pamela Caballero explicó que la usucapión es un mecanismo legal en Bolivia que permite adquirir el derecho propietario de un inmueble por el transcurso del tiempo, siempre que la posesión sea continua, pública, pacífica e ininterrumpida.
La posesión puede acreditarse con el pago de servicios básicos, impuestos, mejoras realizadas en la vivienda o contratos de alquiler y anticrético. “El juez valorará todas esas pruebas”, indicó.
El trámite se realiza ante un juez, presentando certificado de Derechos Reales, pruebas documentales y testificales. Además, se publica un aviso para que el propietario pueda oponerse si corresponde.
Finalmente, recomendó formalizar y renovar contratos de alquiler o anticrético para evitar conflictos legales.
