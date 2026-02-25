¿Qué es la usucapión y cómo funciona en Bolivia? Abogada detalla requisitos y plazos

La abogada Pamela Caballero explicó que la usucapión es un mecanismo legal en Bolivia que permite adquirir el derecho propietario de un inmueble por el transcurso del tiempo, siempre que la posesión sea continua, pública, pacífica e ininterrumpida.

Señaló que la ley establece dos tipos: la usucapión quinquenal, que requiere cinco años de posesión, buena fe y justo título (como una minuta de compra); y la usucapión decenal, que exige diez años de posesión, sin necesidad de presentar título, pero sí demostrar que se habitó el inmueble de forma pacífica.

La posesión puede acreditarse con el pago de servicios básicos, impuestos, mejoras realizadas en la vivienda o contratos de alquiler y anticrético. “El juez valorará todas esas pruebas”, indicó.

Caballero precisó que la usucapión no procede si existe un contrato vigente, una demanda de desalojo o si la ocupación fue violenta o clandestina. Tampoco aplica si la persona no vive en el inmueble. “No hay usucapión a distancia, se debe habitar el bien”, aclaró.

El trámite se realiza ante un juez, presentando certificado de Derechos Reales, pruebas documentales y testificales. Además, se publica un aviso para que el propietario pueda oponerse si corresponde.

Finalmente, recomendó formalizar y renovar contratos de alquiler o anticrético para evitar conflictos legales.

