¿Ya fue reclamado el cuerpo de ‘El Mencho’? Presidenta de México explica qué ocurrirá si nadie reclama

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de confirmar si el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’ y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reclamado por familiares tras su fallecimiento el pasado 22 de febrero en un operativo realizado en Jalisco.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria evitó precisar el estatus legal del cuerpo y subrayó que no corresponde al Poder Ejecutivo determinar el procedimiento.

“No sabría decirte, tendría que ser la Fiscalía General de la República la que informe”, respondió ante cuestionamientos de la prensa.

Sheinbaum reiteró que será la FGR la que deba informar públicamente si existe una solicitud formal por parte de familiares y cuál es el protocolo que se aplicará en caso de que el cuerpo no sea reclamado.

El fallecimiento del presunto capo ocurrió tras un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. El hecho incluso fue mencionado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en un discurso oficial.

Refuerzan seguridad en Jalisco

En el mismo mensaje, la presidenta detalló que ha mantenido comunicación con autoridades estatales, particularmente con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para coordinar acciones tras los hechos violentos posteriores al operativo.

Indicó que se realizó un despliegue conjunto entre el gobierno estatal, corporaciones federales y fuerzas de seguridad para retirar vehículos incendiados en distintas carreteras. Según explicó, la mayoría ya fueron removidos y únicamente restan algunos por retirar.

Asimismo, informó que este miércoles se reanudan las clases en la entidad y se enviará un mensaje de tranquilidad a empresarios y población en general.

Sheinbaum aseguró que actualmente “toda la República está tranquila”, especialmente Jalisco, estado que fue reforzado con 2 mil 500 elementos federales que permanecerán de acuerdo con las necesidades de seguridad.

