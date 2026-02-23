Quién es la mujer señalada como pareja de ‘El Mencho’ y clave para ubicarlo en Jalisco

Tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzaron a surgir detalles sobre el operativo federal que permitió ubicarlo en Tapalpa. Entre ellos, la referencia a una presunta pareja sentimental cuya cercanía habría sido clave para identificar su paradero.

Durante una conferencia oficial, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el operativo fue resultado de labores de inteligencia militar y del intercambio de información con instituciones de Estados Unidos, centradas en el seguimiento a los vínculos cercanos del líder criminal.

De acuerdo con la versión oficial, el 20 de febrero se detectó el traslado de una persona vinculada al entorno sentimental de ‘El Mencho’ hacia un inmueble en Tapalpa.

Posteriormente, se confirmó la presencia del líder del CJNG en el lugar, acompañado por su equipo de seguridad, lo que permitió planificar la intervención táctica que se ejecutó horas después, según el diario mexicano El Heraldo.

Aunque las autoridades no han revelado la identidad de la mujer que habría sido clave en la localización de ‘El Mencho’, volvió a tomar relevancia el nombre de una mujer identificada como Guadalupe, mencionada en documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como presunta pareja sentimental del capo.

La mención de esta mujer surgió tras el hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en 2022, cuando se difundieron reportes internos relacionados con la estructura y el entorno del CJNG. No obstante, hasta el momento se desconoce si ella mantenía una relación vigente con Oseguera Cervantes al momento de su muerte.

Los documentos filtrados señalan que esta mujer habría tenido cercanía con el líder criminal después de su separación de su exesposa, Rosalinda González Valencia. Sin embargo, no existe información pública confirmada sobre su trayectoria personal ni sobre una participación directa en actividades ilícitas.

En los informes de inteligencia, su nombre aparece dentro de apartados vinculados al entorno del CJNG, aunque sin detallar funciones específicas. Las autoridades no han confirmado un rol formal dentro de la organización criminal, pero su mención en el seguimiento previo al operativo ha generado atención sobre su posible cercanía con el líder abatido.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha confirmado oficialmente la identidad de la presunta pareja sentimental que habría sido determinante para ubicar a ‘El Mencho’, por lo que la información continua bajo reserva mientras avanza las investigaciones.

