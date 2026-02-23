TEMAS DE HOY:
Policial

Secuestran 3.015 cápsulas de cocaína y aprehenden a dos personas en operativo en la Bioceánica

Tras someter la sustancia a la prueba de campo correspondiente, el resultado fue positivo para pasta base de cocaína, según detalló la Felcn.

Red Uno de Bolivia

23/02/2026 16:52

Incautan más de 3.000 cápsulas de droga y aprehenden a dos personas. FOTO: Felcn. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la carretera Bioceánica permitió el secuestro de 3.015 cápsulas con pasta base de cocaína y la aprehensión de dos personas en la comunidad de Taperas, municipio de San José de Chiquitos.

De acuerdo con el informe difundido por la institución, el procedimiento se realizó mediante la instalación de Dispositivos Estáticos de Control Vehicular en la zona. Durante el operativo, los efectivos intervinieron una vagoneta particular que circulaba por el sector.

Incautan más de 3.000 cápsulas de droga y aprehenden a dos personas. FOTO: Felcn.

En la requisa minuciosa del motorizado, los uniformados hallaron 3.015 cápsulas que contenían una sustancia amarillenta, además de tres paquetes adicionales de color beige, ocultos en distintos compartimentos del vehículo.

Incautan más de 3.000 cápsulas de droga y aprehenden a dos personas. FOTO: Felcn.

Tras someter la sustancia a la prueba de campo correspondiente, el resultado fue positivo para pasta base de cocaína, según detalló la Felcn a través de sus redes sociales.

Como resultado del operativo, dos personas fueron aprehendidas y se procedió al secuestro del vehículo, mientras las investigaciones continúan para determinar el origen y destino del cargamento.

 

