‘Ambulancia’ era usada para transportar droga; hay tres aprehendidos en El Quior

Un operativo ejecutado por la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz permitió descubrir el uso de una ‘ambulancia’ como medio de transporte para pasta base de cocaína en el barrio El Quior, zona del Plan 3000.

De acuerdo con el reporte oficial, personal policial realizaba un patrullaje de interdicción al narcotráfico cuando, tras recibir información de inteligencia, se procedió a la requisa de un inmueble que presuntamente era utilizado para actividades ilícitas. En el lugar se encontró una vagoneta adaptada como ambulancia.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron dos bolsas de yute color rosado, las cuales contenían 52 paquetes envueltos en nylon transparente. En su interior se observó una sustancia amarillenta que posteriormente dio resultado positivo (+) para pasta base de cocaína mediante la prueba de campo.

El operativo culminó con la aprehensión de tres ciudadanos bolivianos, quienes se encontraban en el inmueble al momento de la intervención. La Felcn informó a través de sus redes sociales que se continuará con las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y la posible existencia de una red encargada de utilizar vehículos de emergencia para evadir controles.

