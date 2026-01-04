Seis meses de prisión preventiva para Franklin Flores por caso harina subvencionada

La justicia demanda a Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por cuatro delitos y pide seis meses de detención preventiva.

Incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica son los delitos penales por el caso de venta de harina subvencionada por el cual investigan a Flores.

Este caso está relacionado con el dirigente de panificadores Rubén Ríos, que también cumple una detención en la cárcel de San Pedro.

Este sábado, la justicia boliviana determinó enviar al penal de San Pedro al exgerente de Emapa, Franklin Flores, con detención preventiva por un periodo de cinco meses. El juez cautelar basó su decisión en el riesgo de fuga latente, luego de que el sindicado fuera declarado prófugo el pasado noviembre.

