TEMAS DE HOY:
Emapa accidente vehicular Franklin Flores

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Seis meses de prisión preventiva para Franklin Flores por caso harina subvencionada

La justicia demanda a Franklin Flores exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos Emapa por cuatros delitos y piden seis meses de detención preventiva.

Juan Marcelo Gonzáles

04/01/2026 13:39

Foto: Franklin Flores exgerente EMAPA (Captura de audiencia)
La Paz

Escuchar esta nota

La justicia demanda a Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por cuatro delitos y pide seis meses de detención preventiva.

Incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica son los delitos penales por el caso de venta de harina subvencionada por el cual investigan a Flores.

Este caso está relacionado con el dirigente de panificadores Rubén Ríos, que también cumple una detención en la cárcel de San Pedro.

Este sábado, la justicia boliviana determinó enviar al penal de San Pedro al exgerente de Emapa, Franklin Flores, con detención preventiva por un periodo de cinco meses. El juez cautelar basó su decisión en el riesgo de fuga latente, luego de que el sindicado fuera declarado prófugo el pasado noviembre.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD