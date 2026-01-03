TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

33ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Justicia dicta 5 meses de detención para Franklin Flores en el penal de San Pedro

El Ministerio Público ratificó que Flores enfrenta cargos por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Ximena Rodriguez

03/01/2026 15:09

Escuchar esta nota

La justicia boliviana determinó este sábado enviar al penal de San Pedro al exgerente de Emapa, Franklin Flores, con detención preventiva por un periodo de cinco meses. El juez cautelar basó su decisión en el riesgo de fuga latente, luego de que el sindicado fuera declarado prófugo el pasado noviembre.

 

El fiscal anticorrupción, Omar Quisbert, fundamentó la solicitud tras presentar indicios de enriquecimiento ilícito acumulados por el Ministerio Público. Según las pericias, los movimientos financieros y bienes de Flores no guardan relación con sus ingresos reales como servidor público.

 

La detención también responde a la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión en la estatal de alimentos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD