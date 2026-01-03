Justicia dicta 5 meses de detención para Franklin Flores en el penal de San Pedro

La justicia boliviana determinó este sábado enviar al penal de San Pedro al exgerente de Emapa, Franklin Flores, con detención preventiva por un periodo de cinco meses. El juez cautelar basó su decisión en el riesgo de fuga latente, luego de que el sindicado fuera declarado prófugo el pasado noviembre.

El fiscal anticorrupción, Omar Quisbert, fundamentó la solicitud tras presentar indicios de enriquecimiento ilícito acumulados por el Ministerio Público. Según las pericias, los movimientos financieros y bienes de Flores no guardan relación con sus ingresos reales como servidor público.

La detención también responde a la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión en la estatal de alimentos.

