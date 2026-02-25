Fallece Wilfredo Rojo Parada dejando un gran legado en la economía de Bolivia

Este martes 24 de febrero se confirmó el sensible fallecimiento de Wilfredo Rojo Parada, reconocido líder empresarial y expresidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Su partida ha generado una profunda consternación en diversas instituciones económicas que lamentaron la pérdida de una figura clave para el desarrollo del país.

Nacido en Santa Cruz en 1956, Rojo se consolidó como un referente técnico con una sólida formación académica en Argentina, Costa Rica y España. Su visión estratégica lo llevó a destacar tanto en el sector privado de la fabricación de muebles como en la docencia universitaria de alto prestigio.

En su amplia trayectoria institucional, ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX). Bajo su gestión en el IBCE entre 2011 y 2013, impulsó firmemente la competitividad de los productos bolivianos en los mercados internacionales.

Su compromiso con el país trascendió al sector público, donde se desempeñó como ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural durante la gestión de transición de Jeanine Áñez. Asimismo, aportó su experiencia técnica en la Municipalidad de Santa Cruz y como asesor económico en carteras de Estado.

Las redes sociales se han inundado de condolencias por parte de gremios como CAINCO y la Federación de Profesionales, quienes destacan su ética y capacidad de gestión.

Wilfredo Rojo Parada deja un legado de más de cien conferencias, libros de su autoría y una vida dedicada al fortalecimiento de la libre empresa. Bolivia despide hoy a un ciudadano ejemplar cuya labor seguirá resonando en las futuras generaciones de economistas y emprendedores.

Fuente: IBCE.

