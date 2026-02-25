"Los niños han visto todo": Cantante paceña Rossana Marín lucha por su vida tras disparo; su esposo está detenido

La cantante paceña Rossana Marín se encuentra en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras recibir un disparo en la cabeza el martes de Carnaval, hecho que es investigado por las autoridades como un presunto caso de intento de feminicidio.

Según relató su madre, Roxana Piza, el principal sospechoso es el esposo de la artista, quien se comunicó con ella aproximadamente dos horas después del hecho, cuando se encontraba de viaje en Tarija, para informarle que su hija se habría disparado. Tras conocer la noticia, la familia retornó de inmediato a la ciudad de La Paz.

La progenitora denunció en Que No Me Pierda (QNMP) antecedentes de violencia y señala que el principal sospechoso es su pareja, quien cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

La madre de la cantante expresó su dolor al señalar que el hecho ocurrió en presencia de sus dos nietos, de diez y cuatro años.

“No puedo creer lo que ha pasado y lo peor es que los niños han visto todo esto”, manifestó entre lágrimas.

Piza también denunció que su hija habría sido víctima de violencia psicológica y física desde hace al menos un año, y aseguró que la pareja solía estar en estado de ebriedad de forma constante. Asimismo, afirmó que su yerno presuntamente obligaba a la artista a consumir bebidas alcohólicas.

El esposo de Rossana Marín fue aprehendido y actualmente cumple detención preventiva por seis meses en el penal de cárcel de San Pedro, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Campaña de solidaridad

Ante la delicada situación, la familia inició una campaña solidaria para cubrir los gastos médicos. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante un código QR habilitado a nombre de Jazmín Odeth Marín Piza o comunicándose a los números 77231972 y 78004055.

“Toda ayuda sumará para la salud de mi hijita. Estamos eternamente agradecidos con los músicos y todas las personas solidarias que están apoyando”, expresó la madre.

Trayectoria de Rossana Marín

De 38 años, es ingeniera electrónica con especialidad en reparación de equipos médicos, además de cantautora boliviana en el ámbito del folklore de la agrupación Voces Morenas. En 2012 representó a Bolivia en el Festival de Viña del Mar en Chile.

