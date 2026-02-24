Sergio Rodríguez apuesta por obras y cooperación internacional para Cochabamba

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza APB-Súmate, Sergio Rodríguez, más conocido como el “Vikingo”, señaló que su postulación responde a una trayectoria marcada por el trabajo técnico y la ejecución de obras.

Aseguró que junto al alcalde Manfred Reyes Villa conforma “el binomio de la unidad” para impulsar el progreso del departamento.

Rodríguez señaló que durante varios años trabajó en la Alcaldía de Cochabamba, especialmente en los barrios del municipio de Cercado, donde desempeñó jornadas intensas desde tempranas horas de la mañana hasta la noche.

“Mi conocimiento me daba cierto perfil para ser candidato a alcalde, pero los planes de Dios tienen su tiempo”, expresó.

Indicó que cuando recibió la llamada para acompañar a Reyes Villa en el binomio no dudó en aceptar. “Manfred es sinónimo de obras y progreso. La llamada fue corta y no dudé”, afirmó, al destacar que siempre mantuvieron una buena relación, aunque pocas veces coincidieron en reuniones.

El candidato resaltó que es ingeniero civil con experiencia en gestión de proyectos públicos y privados y comentó que el trabajó con organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, además de preparar proyectos para agencias de cooperación española y alemana.

“La Gobernación necesita una persona con experiencia técnica y en cooperación internacional para gestionar recursos destinados a obras”, sostuvo.

Rodríguez remarcó que su prioridad será impulsar proyectos de agua, riego, caminos y centros de salud en los 49 municipios del departamento.

“Quiero ver mi oficina llena de proyectos. Hay mucho trabajo por hacer y eso solo es posible trabajando sin color político”, dijo.

En ese sentido, afirmó que trabajará con los alcaldes que resulten electos, independientemente de su filiación política. “De ideología no se vive ni se come. Nos debe unir el progreso de Cochabamba”, señaló.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se prevé una reunión con representantes del Gobierno de Corea para gestionar financiamiento para la Ciudadela de la Salud.

Añadió que la visión del binomio es apoyar a las 16 provincias y fortalecer la inversión en infraestructura hospitalaria en todo el departamento.

Finalmente, Rodríguez enfatizó que su propuesta se centra en carácter, decisión y trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Somos el binomio de la unidad. Queremos poner a Cochabamba en la ruta del progreso”, concluyó.

