¿Tienes dudas sobre las elecciones? Activan línea gratuita de información ciudadana

La ciudadanía podrá llamar al 800-10-1771 para resolver dudas sobre padrón, jurados, recintos, prohibiciones y procedimiento de votación rumbo a los comicios del 22 de marzo de 2026.
24/02/2026 11:48
Escuchar esta nota
Con el objetivo de fortalecer el acceso a información clara y promover una participación informada, la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) anunció la habilitación de la línea gratuita 800-10-1771 para atender consultas sobre las Elecciones Subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.
El servicio brindará orientación sobre la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales, así como detalles relacionados con el desarrollo del proceso electoral.
Atención en idiomas originarios
La línea contará con tres operadoras y operadores que atenderán consultas en aimara, quechua y guaraní, garantizando un acceso inclusivo a la información electoral en todo el país.
¿Qué se puede consultar?
A través de este canal gratuito, la población podrá recibir información sobre:
Datos generales del proceso electoral: características, calendario electoral y fecha de votación.
Padrón Electoral Biométrico: verificación de habilitación e inhabilitación.
Juradas y jurados de mesa: procedimiento de sorteo, obligaciones, sanciones, excusas y capacitación.
Recintos y mesas de sufragio: consulta de mesa asignada, cambio de domicilio, voto asistido y accesibilidad.
Prohibiciones y restricciones: circulación vehicular, propaganda, reuniones sociales y permisos especiales.
Procedimiento de votación: documentos habilitados, horario y etapas del voto.
Escrutinio y conteo: carácter público del proceso tras el cierre de mesas.
Faltas y sanciones electorales.
Certificados de sufragio, impedimento y exención: requisitos, plazos y puntos de emisión.
La iniciativa busca garantizar que cada ciudadano ejerza su derecho al voto con información confiable y oportuna.
El Tribunal Supremo Electoral invitó a la población a utilizar este canal gratuito y a mantenerse informada a través de sus medios oficiales rumbo a las Subnacionales 2026.
