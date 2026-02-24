TEMAS DE HOY:
¿Tienes dudas sobre las elecciones? Activan línea gratuita de información ciudadana

La ciudadanía podrá llamar al 800-10-1771 para resolver dudas sobre padrón, jurados, recintos, prohibiciones y procedimiento de votación rumbo a los comicios del 22 de marzo de 2026.

Silvia Sanchez

24/02/2026 11:48

Habilitan línea gratuita para consultas sobre las Subnacionales 2026. Foto archivo Fuente Directa.
Bolivia

Con el objetivo de fortalecer el acceso a información clara y promover una participación informada, la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) anunció la habilitación de la línea gratuita 800-10-1771 para atender consultas sobre las Elecciones Subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.

El servicio brindará orientación sobre la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales, así como detalles relacionados con el desarrollo del proceso electoral.

Atención en idiomas originarios

La línea contará con tres operadoras y operadores que atenderán consultas en aimara, quechua y guaraní, garantizando un acceso inclusivo a la información electoral en todo el país.

¿Qué se puede consultar?

A través de este canal gratuito, la población podrá recibir información sobre:

  • Datos generales del proceso electoral: características, calendario electoral y fecha de votación.

  • Padrón Electoral Biométrico: verificación de habilitación e inhabilitación.

  • Juradas y jurados de mesa: procedimiento de sorteo, obligaciones, sanciones, excusas y capacitación.

  • Recintos y mesas de sufragio: consulta de mesa asignada, cambio de domicilio, voto asistido y accesibilidad.

  • Prohibiciones y restricciones: circulación vehicular, propaganda, reuniones sociales y permisos especiales.

  • Procedimiento de votación: documentos habilitados, horario y etapas del voto.

  • Escrutinio y conteo: carácter público del proceso tras el cierre de mesas.

  • Faltas y sanciones electorales.

  • Certificados de sufragio, impedimento y exención: requisitos, plazos y puntos de emisión.

La iniciativa busca garantizar que cada ciudadano ejerza su derecho al voto con información confiable y oportuna.

El Tribunal Supremo Electoral invitó a la población a utilizar este canal gratuito y a mantenerse informada a través de sus medios oficiales rumbo a las Subnacionales 2026.

