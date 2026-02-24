¿Tienes dudas sobre las elecciones? Activan línea gratuita de información ciudadana

Con el objetivo de fortalecer el acceso a información clara y promover una participación informada, la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) anunció la habilitación de la línea gratuita 800-10-1771 para atender consultas sobre las Elecciones Subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.

El servicio brindará orientación sobre la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales, así como detalles relacionados con el desarrollo del proceso electoral.

Atención en idiomas originarios

La línea contará con tres operadoras y operadores que atenderán consultas en aimara, quechua y guaraní, garantizando un acceso inclusivo a la información electoral en todo el país.

¿Qué se puede consultar?

A través de este canal gratuito, la población podrá recibir información sobre:

Datos generales del proceso electoral : características, calendario electoral y fecha de votación.

Padrón Electoral Biométrico : verificación de habilitación e inhabilitación.

Juradas y jurados de mesa : procedimiento de sorteo, obligaciones, sanciones, excusas y capacitación.

Recintos y mesas de sufragio : consulta de mesa asignada, cambio de domicilio, voto asistido y accesibilidad.

Prohibiciones y restricciones : circulación vehicular, propaganda, reuniones sociales y permisos especiales.

Procedimiento de votación : documentos habilitados, horario y etapas del voto.

Escrutinio y conteo : carácter público del proceso tras el cierre de mesas.

Faltas y sanciones electorales .

Certificados de sufragio, impedimento y exención: requisitos, plazos y puntos de emisión.

La iniciativa busca garantizar que cada ciudadano ejerza su derecho al voto con información confiable y oportuna.

El Tribunal Supremo Electoral invitó a la población a utilizar este canal gratuito y a mantenerse informada a través de sus medios oficiales rumbo a las Subnacionales 2026.

