Rodrigo Paz presentará la Ley de Incentivo al Deporte este martes

La iniciativa será presentada a las 15:00 en la cancha Luis Lastra y busca generar apoyo estructural e incentivos para atletas bolivianos.

Silvia Sanchez

24/02/2026 11:59

Gobierno alista Ley de Incentivo al Deporte para fortalecer a los atletas. Foto Presidencia.
Escuchar esta nota

Con la frase “¿Qué pasaría si Bolivia decide confiar?”, el presidente Rodrigo Paz inició en redes sociales la cuenta regresiva para la presentación oficial de la Ley de Incentivo al Deporte, una propuesta de alcance nacional orientada a fortalecer el sistema deportivo del país.

La normativa apunta a generar mayores oportunidades para los atletas bolivianos, promoviendo apoyo estructural, incentivos y mejores condiciones para su desarrollo profesional.

Presentación oficial

El acto de lanzamiento está programado para este martes a las 15:00 en la cancha Luis Lastra, ubicada en la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.

Se prevé la participación de deportistas, autoridades y representantes del sector.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca posicionar al deporte como un eje estratégico para el desarrollo nacional y abrir una nueva etapa de respaldo institucional al talento boliviano.

 

 

 

 

