Este viernes habilitarán línea de WhatsApp para denunciar daños por gasolina desestabilizada

Tras una reunión entre el Ministerio de Hidrocarburos y la dirigencia del Transporte Libre, se definieron las acciones inmediatas para compensar a los propietarios de vehículos afectados por la calidad del combustible. Limbert Tancara, representante del sector, confirmó que el proceso de registro arrancará formalmente este viernes con el lanzamiento de canales digitales y puntos de atención física.

Para agilizar el proceso, el Gobierno habilitará un número de WhatsApp donde los afectados podrán enviar su documentación escaneada. Los requisitos indispensables para gestionar el pago son: Documento RUAT (original o fotocopia legalizada). En caso de no ser el titular, se aceptará el documento de compra-venta o un poder del vehículo. Número de cuenta bancaria para el depósito del resarcimiento. Llenado de un formulario digital de denuncia, según informa ABI.

Para aquellos transportistas que tengan dificultades con el uso de herramientas digitales, se ha solicitado la apertura de una oficina de atención personal en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Asimismo, se publicará la lista de talleres autorizados donde se realizaron o realizarán las evaluaciones técnicas.

Finalmente, como medida de apoyo adicional, se coordina con el Ministerio de Economía el diferimiento de créditos para los choferes que no pudieron trabajar debido a que sus herramientas de trabajo estuvieron paralizadas por fallas mecánicas derivadas del combustible.

