Lo encontraron en Cochabamba: Policía revela cómo capturaron a comparsero que apuñaló a un hombre en Carnaval

La Policía Boliviana logró la captura de Brayan C., señalado como el responsable de un violento ataque con arma blanca ocurrido en las inmediaciones del cuarto anillo y avenida San Martín durante los festejos de Carnaval. El sospechoso fue localizado en el departamento de Cochabamba tras un minucioso trabajo de inteligencia y coordinación entre las divisiones de la FELCC de ambas regiones.

Sobre el incidente, el Cnel. Jhonny Coca, director de la FELCC, informó: “Un comparsero agrede con un arma blanca, provocándole una herida de 10 centímetros en el hombro a la víctima de 40 años”.

Según el jefe policial, el agresor huyó inmediatamente después del hecho, pero la presión de los investigadores permitió dar con su paradero actual y trasladarlo de retorno a la capital cruceña.

Tras su arribo a Santa Cruz, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional para su audiencia de medidas cautelares. El juez, tras valorar los elementos presentados, determinó que el sujeto deba cumplir detención preventiva por el lapso de 40 días en el centro penitenciario de Palmasola.

La resolución judicial busca garantizar la presencia del acusado mientras concluyen las etapas investigativas del caso. Por ahora, la víctima se recupera de la lesión de gravedad sufrida.

