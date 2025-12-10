Un hecho de sangre conmocionó a vecinos de la zona Los Pocitos del Plan Tres Mil, en Santa Cruz, donde un hombre perdió la vida tras recibir varias puñaladas en el cuerpo.

El hecho ocurrió la noche de este martes, cuando los vecinos, alarmados por la presencia de un cuerpo tendido en la vía pública, dieron aviso inmediato a la Policía.

De acuerdo con información preliminar, los habitantes del sector fueron quienes encontraron al hombre gravemente herido y, al aproximarse, se percataron de que ya no presentaba signos vitales. Los testigos llamaron de inmediato a la línea de emergencias, por lo que minutos después llegaron efectivos policiales para acordonar el lugar.

Posteriormente, personal de la División Homicidios arribó al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. Según los primeros reportes, la víctima es un hombre de sexo masculino, aunque su identidad aún no ha sido establecida, debido a que no portaba documentación.

De manera extraoficial, se conoce que el sujeto habría tenido un altercado con otra persona, quien posiblemente sería el autor del crimen. Tras el hecho, la víctima fue trasladada al Hospital Los Pocitos, pero llegó sin vida. Las autoridades iniciaron una investigación por el presunto delito de homicidio.

Se busca identificar al o los autores y determinar el móvil del hecho. Vecinos señalaron que en la zona suelen ocurrir hechos de inseguridad, por lo que solicitaron mayor presencia policial.

Mira la programación en Red Uno Play