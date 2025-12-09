Hackean WhatsApp de una mujer, le roban Bs 6.000 y la acosan con fotos íntimas

Una mujer denunció que la cuenta de WhatsApp de su madre fue hackeada y que los delincuentes robaron más de 6.000 bolivianos, además de iniciar una serie de amenazas y acoso sexual.

“Tengo contacto con el hombre que hackeó la cuenta y hasta ahorita sigue pidiéndome fotos íntimas mías”, relató la víctima, quien afirmó que el agresor utiliza el número robado para comunicarse y exigir dinero.

La afectada señaló que el delincuente asegura estar recluido en un penal de Cochabamba. Según su testimonio, el hombre le envió fotografías íntimas después de que ella le solicitara la devolución del monto sustraído.

“Me dijo que si quería la plata o no. Yo le dije que sí y al momento le mandé un QR para que me devuelva la plata, y él me mandó una foto de su parte íntima”, añadió.

La víctima denunció que el delincuente sigue utilizando la foto de perfil de su madre y opera el WhatsApp “como si fuera de él”.

El dinero estaba destinado para una promoción y debe devolverlo hasta este día martes, caso contrario por el incumplimiento del contrato, deberá pagar 32.000 bolivianos.

Aunque la denuncia ya fue presentada ante la Policía, la afectada asegura que no recibió apoyo. “He ido a dar la denuncia del robo, pero me dijeron que ya había perdido la plata y que mejor busque otra forma de devolverla”, denunció.

Añadió que los funcionarios le indicaron que para actuar necesitaban dinero: “Si yo quería que ellos se movilicen, tenía que darles para su gasolina, para su bolo, para su comida”.

