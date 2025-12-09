¡Terrible! Dos heridos tras choque entre un auto y una motocicleta en Alto San Pedro; el conductor intentó huir

Un accidente de tránsito se registró en la zona Alto San Pedro, entre el Tercer y Cuarto Anillo, luego de que un vehículo de color negro impactara contra una motocicleta, dejando a dos personas heridas. Tras el hecho, el conductor se dio a la fuga, pero fue capturado por la Policía.

Según el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió cuando el motorizado de color negro colisionó de manera violenta contra una motocicleta en plena vía pública. A raíz del impacto, dos personas resultaron con heridas de consideración y fueron auxiliados por vecinos de la zona.

Posteriormente, efectivos policiales que realizaron el patrullaje de la zona fueron alertados sobre lo sucedido y lograron interceptar al conductor del vehículo implicado a pocas cuadras del lugar del accidente. El sujeto fue trasladado a dependencias policiales con fines investigativos, mientras el motorizado fue retenido como parte de las investigaciones.

Las autoridades iniciaron un proceso para determinar las causas del accidente, así como la responsabilidad del conductor, quien enfrentará cargos por omisión de socorro y fuga tras un hecho de tránsito.

