Extienden el cierre de rutas en Santa Cruz por intensas lluvias y desastres naturales.

Las persistentes precipitaciones que azotan al departamento de Santa Cruz provocaron una situación de emergencia vial y desastres naturales en las últimas horas, obligando a las autoridades a determinar el cierre total de las principales rutas que conectan a la capital con los Valles Cruceños y la zona de la Cordillera. Aunque inicialmente se había previsto habilitar el paso al mediodía de hoy, la gravedad de los daños ha forzado una extensión de la medida hasta la mañana del viernes.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz informó que se mantiene el cierre total de los tramos La Angostura – Samaipata y Santa Cruz – Abapó. Según el reporte oficial, el temporal ha causado derrumbes y caída de rocas de gran magnitud en el sector de Petacas, además de deslizamientos de mazamorra en la zona de Tarumá. Uno de los puntos más críticos se registra en el Puente Río Seco, donde la fuerza de las aguas ha provocado daños estructurales de consideración en su estribo.

Comunicado de la ABC.

El estado de la Ruta 9

En el municipio de Cabezas, la situación es alarmante. Reportes de transportistas y viajeros confirman que el fuerte caudal del turbión arrasó con un puente en el trayecto entre Abapó y Cabezas, dejando la Ruta Nacional 9 completamente cortada. Testigos en la zona informaron que la fuerza del agua llegó a arrastrar vehículos que se encontraban cerca del sector afectado, generando momentos de alta tensión entre las personas que quedaron varadas ante la imposibilidad de continuar su trayecto por el desborde de quebradas.

La localidad de Abapó se encuentra actualmente bajo el agua y aislada. El desborde del río ha provocado que el agua ingrese a las viviendas, registrándose hasta el momento al menos dos familias que han perdido gran parte de sus hogares. Ante esta emergencia, los pobladores han iniciado campañas de solidaridad para recolectar alimentos y abrigo para los damnificados, mientras el acceso por el sector de Agua Salada permanece cubierto por sedimentos y lodo.

Debido a que las condiciones climáticas no han mejorado, la ABC, con el apoyo de la Policía Caminera, confirmó que la restricción de transitabilidad seguirá vigente hasta las 07:00 a.m. del viernes 13 de marzo. Las autoridades instan a los usuarios a respetar estrictamente la señalización y los comunicados oficiales, evitando circular por estas zonas de alto riesgo para garantizar la seguridad de la población mientras el personal especializado continúa trabajando en la evaluación y reparación de los daños.

