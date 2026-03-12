Aprehenden a hombre acusado de intentar matar a su tía tras herirla con un cuchillo en La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió a un hombre acusado del presunto delito de tentativa de feminicidio, luego de que presuntamente atacara con un cuchillo de cocina a su tía, provocándole una grave herida en el rostro.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió la tarde del día anterior, cuando la víctima fue agredida por su sobrino en medio de problemas familiares. El sujeto le habría propinado un corte de aproximadamente ocho centímetros en el maxilar inferior derecho, utilizando un arma blanca.

El director departamental de la Felcv de La Paz, coronel Ricardo Terrazas, informó que la Policía actuó de manera inmediata tras conocer el caso.

“Se tuvo la noticia fehaciente a partir de las 16.00 horas de ayer, donde este sujeto habría agredido con un arma blanca a su tía, ocasionándole una herida de aproximadamente ocho centímetros en el rostro. De forma inmediata personal de la Policía Boliviana procedió a su aprehensión”, explicó la autoridad policial.

El acusado fue trasladado a celdas de la Felcv, donde permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Según Terrazas, el sospechoso se acogió a su derecho al silencio y no prestó declaración ante los investigadores.

La víctima recibió atención médica debido a la gravedad de la herida, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play