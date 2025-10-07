TEMAS DE HOY:
Abuso a menor Violencia contra la Mujer Tentativa de Feminicidio

Policial

Detienen a un hombre que disparó y amenazó a su expareja en un mercado de Santa Cruz

El agresor desató pánico al disparar y amenazar a su expareja. La Fiscalía investiga el hecho como tentativa de feminicidio.

Red Uno de Bolivia

06/10/2025 21:56

Sujeto es detenido por tentativa de feminicidio tras disparar en un mercado y amenazar a su expareja
Santa Cruz, Bolivia

La Fiscalía de Los Lotes inició una investigación por el delito de tentativa de feminicidio luego de un violento incidente ocurrido la tarde del domingo en un mercado de Santa Cruz. Un hombre, identificado como la expareja de la víctima, ingresó al centro de abastos armado y la amenazó, desatando el pánico entre comerciantes y compradores.

Según la información fiscal, el agresor realizó tres disparos en total. Primero, disparó una vez al techo del mercado. Posteriormente, en un intento de huida, realizó otros dos disparos, lo que generó un estado de terror en el lugar. Afortunadamente, no se reportaron heridos por los proyectiles.

El sujeto fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia. La Fiscalía confirmó que, en las próximas horas, se llevará a cabo su audiencia de medidas cautelares. En esta audiencia, se definirá si el acusado enfrentará el proceso con detención preventiva mientras avanza la investigación por tentativa de feminicidio.

 

 

