¿Viajas con niños? ATT recuerda vigencia del 50% de descuento en pasajes interdepartamentales

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó que los niños de entre 4 y 12 años tienen derecho a un descuento del 50% en el costo del pasaje en viajes interdepartamentales en bus, con la asignación obligatoria de un asiento.

La disposición está contemplada en el artículo 77 de la Resolución Ministerial N° 266, del 14 de agosto de 2017, que regula las tarifas diferenciadas para menores de edad. Según la normativa, los niños de hasta tres años pueden viajar de forma gratuita, siempre que lo hagan en el mismo asiento del adulto acompañante, mientras que los mayores de 13 años deben pagar la tarifa completa.

La ATT precisó que las empresas de transporte están obligadas a registrar la identidad de los menores en la lista de pasajeros y en la hoja de ruta, incluso en los casos en los que no ocupen un asiento propio. El incumplimiento de esta disposición puede ser denunciado ante la entidad reguladora.

Asimismo, la institución recordó que antes de realizar viajes interdepartamentales con niños o adolescentes, los padres o tutores deben tramitar la autorización de viaje en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, tal como lo establece la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente, una medida orientada a prevenir la trata y el tráfico de personas.

Mira la programación en Red Uno Play