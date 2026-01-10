¡Atención padres! Todo lo que debe saber sobre la excepción de edad en la inscripción escolar 2026

El Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Regular, anunció el viernes 9 de enero una modificación excepcional a las reglas de inscripción para la gestión escolar 2026. La medida surge luego de las protestas de padres de familia, sorprendidos por la reciente normativa que establecía la edad mínima de ingreso al Nivel Inicial.

Originalmente, la Resolución Ministerial 0001/2026 buscaba evitar la escolarización prematura, basada en estudios que muestran que ingresar demasiado pronto al colegio puede afectar el desarrollo neurológico y socioemocional de los niños. Sin embargo, la comunicación tardía de esta norma generó preocupación y reclamos de las familias, quienes ya habían planificado la educación de sus hijos según las disposiciones anteriores.

Ante esta situación, el Ministerio ha dispuesto una excepción temporal: los niños que cumplan 4 años hasta el 30 de junio de 2026 podrán inscribirse en el primer año del Nivel Inicial este año escolar. Los padres que opten por esta modalidad deberán firmar un compromiso escrito con la institución educativa, reconociendo las implicaciones de una escolarización temprana.

El comunicado oficial enfatiza que esta medida es excepcional y extraordinaria, y que para la gestión 2027 las reglas volverán a aplicarse estrictamente, exigiendo que los niños tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre del año anterior para ingresar al sistema educativo.

“El artículo 15 de la Resolución Ministerial 0001/2026 se aprobó en base a evidencia científica y experiencia docente sobre los efectos de adelantar la escolaridad, considerando los riesgos para el desarrollo neurológico y socioemocional del niño. Sin embargo, ante los reclamos de padres debido a la comunicación tardía de la norma, se autoriza excepcionalmente la inscripción de estudiantes que cumplan 4 años hasta el 30 de junio de 2026”, señala el Ministerio en su comunicado.

Con esta decisión, las autoridades buscan equilibrar la planificación familiar actual con los objetivos pedagógicos, asegurando que los estudiantes ingresen al colegio con la madurez necesaria para enfrentar los retos educativos y evitando posibles frustraciones o retrasos en su aprendizaje.

