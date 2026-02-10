¡Última oportunidad! Aún hay becas sociales disponibles: mira cómo acceder a una

El Ministerio de Educación informó que todavía existen cupos para becas sociales y tecnológicas dirigidas a bachilleres que aprobaron la prueba académica con más de 51 puntos.
10/02/2026 9:11
Escuchar esta nota
El Ministerio de Educación anunció que aún existen plazas disponibles para acceder a becas sociales en institutos técnicos y tecnológicos privados, dirigidas a estudiantes que rindieron y aprobaron la prueba académica con una calificación superior a 51 puntos.
Estas becas representan una oportunidad para miles de jóvenes que buscan continuar su formación profesional sin asumir altos costos económicos.
Carreras disponibles
Entre las principales carreras técnicas habilitadas se encuentran:
Educación Parvularia
Diseño Gráfico
Repostería
Contaduría
Computación
Comercio Internacional
Inglés
Estilismo
Informática
Gastronomía
Agropecuaria
Mecánica Automotriz
Entre otras
Además, existen ofertas en áreas como salud, electrónica, arquitectura, ciencias sociales, urbanismo, turismo y tecnología.
¿Cómo postular?
Los estudiantes interesados deben:
1️⃣ Revisar la lista de plazas disponibles en la página oficial:
www.minedu.gob.bo
2️⃣ Ingresar al sistema de registro el lunes 9 de febrero
3️⃣ Seleccionar dos opciones de carrera o institución de su preferencia
4️⃣ Completar correctamente sus datos personales
Las autoridades recomiendan realizar el proceso con anticipación para evitar inconvenientes.
Registrarse en la página habilitada por el Ministerio de Educación:
https://dgesttla.minedu.gob.bo/?fbclid=IwY2xjawP4CHNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFxeE5tTnhOaXlVdXF5UVRuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoozLQUy5nb43UIZOCSxOrR6B3Sdu4McWTGbk33vS3GgjZs70aTA_gcYwILR_aem_UoH4dFdGEHG-Nr5Cg04I_A#/admision/inscripcion
¿Quiénes pueden acceder?
Las becas están dirigidas principalmente a:
Bachilleres destacados del sistema fiscal y de convenio
Estudiantes con aprobación de la prueba académica
Jóvenes con interés en carreras técnicas, tecnológicas o licenciaturas
Miles de becas en todo el país
En enero de este año, el Gobierno anunció la entrega de 17.000 becas, distribuidas de la siguiente manera:
7.000 becas sociales
10.000 becas de formación tecnológica
Estas buscan fortalecer la capacitación laboral y reducir la brecha educativa.
Becas tecnológicas: formación digital gratuita
Las becas tecnológicas permiten acceder a cursos virtuales y gratuitos en áreas como:
Desarrollo de software
Inteligencia Artificial
Ciencia de datos
Marketing digital
Gestión de proyectos
Infraestructura tecnológica
Estos programas cuentan con certificaciones reconocidas por empresas y organizaciones internacionales, aumentando las oportunidades de empleo.
Una oportunidad para cambiar tu futuro
Desde el Ministerio de Educación destacaron que estas becas buscan impulsar el talento joven y abrir nuevas puertas al desarrollo profesional.
“Queremos que ningún joven deje de estudiar por falta de recursos”, señalaron.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00