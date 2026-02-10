Cívicos piden resarcir daños por combustible de forma retroactiva

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, propuso que el resarcimiento por los daños ocasionados a miles de vehículos debido a la mala calidad del combustible sea asumido de manera retroactiva a través de los seguros contratados por el Estado, sin que esto represente un gasto adicional para los afectados.

“El resarcimiento no solo debe aplicarse a los casos futuros, sino también de manera retroactiva. Esto es para atrás y para adelante. Hay daños que vienen de meses anteriores, incluso desde 2024, y tendrán que hacerse evaluaciones específicas”, sostuvo.

El dirigente explicó que la situación es comparable a un accidente de tránsito, por lo que los trámites deben realizarse de forma ágil y sin burocracia, mediante una declaración jurada donde el afectado declare que su vehículo sufrió un desperfecto, adjunte fotos, videos y una certificación del taller.

“No pueden ser trámites de una, dos o tres semanas. El pueblo boliviano no lo va a aguantar. Tiene que ser rápido y expedito, no más de 72 a 96 horas una vez presentada la queja”, enfatizó.

Respecto a la magnitud del problema, indicó que las autoridades estiman daños en alrededor de 3.000 motorizados, aunque consideró que la cifra real podría ser mayor. No obstante, remarcó que el seguro cuenta con respaldo de reaseguros para cubrir los costos.

Zambrana señaló que, además del seguro, no se descartan otros mecanismos de resarcimiento, como vales de combustible o compensación económica directa, aspectos que serán abordados en una nueva reunión que sostendrá el Gobierno con el sector cívico y con representantes del transporte.

