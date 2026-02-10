Iván Arias quiere ser reelecto a la Alcaldía de La Paz

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, en el sector Conociendo al candidato, presentamos al candidato a la Alcaldía de La Paz, Iván Arias Durán, de 66 años de edad.

El actual burgomaestre estudió su bachillerato en La Paz y realizó sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Andrés. Sociólogo, politólogo y periodista, tiene una familia donde está casado hace 36 años y tiene tres hijos.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Arias señala que siente que se sentaron las bases en su actual gestión y menciona haber saneado el estado económico del municipio. Quiere dar continuidad a la gestión para mantener los logros que realizó en estos últimos cinco años.

¿Cuáles son sus propuestas?

Mantener las entregas de mochilas escolares en unidades educativas fiscales, aumentando la implementación de dotación de zapatos para los escolares para poder ayudar a las familias paceñas.

¿Qué es lo más importante en su vida?

El candidato menciona que tiene dos pilares en su vida: su familia, que es el sostén de sus energías, y su trabajo para poder trabajar en bien del municipio y del paceño.

Los candidatos van exponiendo sus propuestas para las elecciones del próximo 22 de marzo en nuestro espacio Conociendo al candidato.

