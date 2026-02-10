Un fatal accidente de tránsito terminó con la vida de un menor de edad en las últimas horas. El hecho ocurrió en la carretera hacia el municipio de Tiraque, específicamente a la altura de la zona Wayra Punku (kilómetro 49), donde un niño de apenas dos años fue embestido por un vehículo de carga pesada.

Según el informe proporcionado por Edmundo Fuentes, director departamental de Tránsito, el incidente se produjo mientras el conductor de una volqueta realizaba maniobras en retroceso. En ese momento, el chofer no se percató de la presencia del menor, identificado con las iniciales K.M.C., impactándolo de forma letal. Pese a que los familiares reaccionaron de inmediato y auxiliaron al pequeño para trasladarlo a un centro médico, las heridas resultaron de extrema gravedad y el niño perdió la vida poco después.

"El conductor de la volqueta actualmente se encuentra aprehendido a la espera de su audiencia de medidas cautelares", confirmó el jefe policial.

El chofer permanece bajo custodia policial mientras el Ministerio Público recaba los elementos necesarios para determinar su grado de responsabilidad. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia donde un juez definirá su situación jurídica.

